Настроить калькулятор на WP Calculated Fields Form

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Закрыт5 заявок176 просмотров

Есть сайт с установленным калькулятором. Плагин поддерживает напрямую JS код. Нужно правильно вписать формулу, чтобы от значения одного поля менялись значения других, а соответственно и сам результат.  Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки.

JavaScriptWordPress
6 лет назад
VadimLVK
Вадим 
26 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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