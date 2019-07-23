Создать конвертер из html в pdf

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок142 просмотра

 Создать конвертер из html в pdf качественный для больших отчетов с инфографикой, свой без использования сервисов и плагинов. 

HTML
6 лет назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад

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