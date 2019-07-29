Tagmanager2 modx

Нужно подобрать подобный шаблон на wp http://dream-inn-pr.puertorico-hotels.com и настроить что бы было точно как на примере. https://drive.google.com/file/d/1nTtLYSVDeExYdCkqEV2YgFuN5zEzQ1m5/view цена и сроки и желательно с какого шаблона будете переделывать в такой как на ...