Доработка сайта на cms simpla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки241 просмотр

Требуется доработка сайта на симпла цмс - обновление движка до последней версии и переработка и натягивание нового шаблона.  Пишите примерные сроки и цены.

6 лет назад
dweb077
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров