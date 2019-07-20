Натянуть стандартный шаблон на вп

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок196 просмотров

http://yogart.space/blog.

Есть еще и другие задания по вордпрессу, это будет тестовым, если вы разбираетесь в Вордпрессе, мы можем плодотворно посотрудничать

WordPress
6 лет назад
SergYog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров