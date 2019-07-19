Есть простой сайт на wordpress. Его можно увидеть здесь http://insclub.info/ Нужно немного поменять дизайн страниц. А именно страницы должны выглядеть так как в прикрепленных рисунках. А также нужно заменить некоторые картинки. Рисовать дизайн ...
HTML Установить на Джумлу
HTML Установить на Джумлу тут сверстанные макеты http://bit.ly/2JGBh20
Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам
и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик :
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
Заявки фрилансеров
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