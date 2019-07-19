HTML Установить на Джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок279 просмотров

HTML Установить на Джумлу тут сверстанные макеты http://bit.ly/2JGBh20

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

HTMLJoomla
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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