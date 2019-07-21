Поменять версию Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок163 просмотра

Нужно поменять версию Вордпесс на старую, так как не устраивает новый функционал 

Укажите:

1) цену в рублях

2) сроки 

3) Ваш скайп для связи

WordPress
6 лет назад
Melnychuk
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Советую
Все отлично

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад