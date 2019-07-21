Есть простой сайт на wordpress. Его можно увидеть здесь http://insclub.info/ Нужно немного поменять дизайн страниц. А именно страницы должны выглядеть так как в прикрепленных рисунках. А также нужно заменить некоторые картинки. Рисовать дизайн ...
Поменять версию Вордпресс
Нужно поменять версию Вордпесс на старую, так как не устраивает новый функционал
Укажите:
1) цену в рублях
2) сроки
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