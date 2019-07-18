Вылечить сайт от вирусов (wp)

Здравствуйте. Есть сайт на vp он на выделенном сервере(там еще есть сайты wp+modx). На этом сайте есть contact form и его заспамили резко пришло 150 писем заказ обратного звонка. После этого плашка не работает на заказать звонок и пришло письмо от хостинга о спаме с сервера. Нужно все проверить, вылечить и исправить, Сделать нужно быстро и аккуратно