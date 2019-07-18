Вылечить сайт от вирусов (wp)

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Закрыт8 заявок171 просмотр

Здравствуйте. Есть сайт на vp он на выделенном сервере(там еще есть сайты wp+modx). На этом сайте есть contact form и его заспамили резко пришло 150 писем заказ обратного звонка. После этого плашка не работает на заказать звонок и пришло письмо от хостинга о спаме с сервера. Нужно все проверить, вылечить и исправить,  Сделать нужно быстро и аккуратно

MODXWordPress
6 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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