Есть простой сайт на wordpress. Его можно увидеть здесь http://insclub.info/ Нужно немного поменять дизайн страниц. А именно страницы должны выглядеть так как в прикрепленных рисунках. А также нужно заменить некоторые картинки. Рисовать дизайн ...
Решение проблем с сайтом на Word Press
У меня на сайте работают темы (основная – News Plus и дочерняя – newsplus-child) с 2013 года, и за это время ни разу не обновлялись. Скорее всего – это и является причиной всех наступивших в итоге неприятностей. Но даже если не из-за этого, все-равно нужно их обновить.
Я попытался это сделать самостоятельно путем замены старых файлов newsplus-child на новые. Это фокус удался. Дочерняя тема встала без косяков и сейчас она стоит на сайте. При попытке же обновить главную тему – News Plus на сайте повылазили косяки:
1. На главной странице сайта и на записях (на страницах этого не наблюдается) подвал вылез наверх и перекрыл весь контент вот так:
См. приложенный файл
2. Не смог обновить плагин NewsPlus Shortcodes который идет с темой и без него на сайте абракадабра. Плагин встал и потребовал обновление до последней версии. При попытке обновиться пишет:
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Обновление не может быть установлено, потому что нам не удастся скопировать некоторые файлы. Обычно это связано с неверными правами на файлы. (Указано какие это файлы)
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Возможно это происходит из-за того что я не удалил старый плагин перед установкой новой темы у которой этот плагин устанавливается автоматически. Возможно.
Даже после того как я повысил значение PHPдо PHP 7.2.2 (максимально возможное на вашем сервере) ошибки не исчезли. Я все вернул в «старое» состояние.
Рассмотрю любые предложения по решению этой проблемы, возможно связанные с переносом вообще всего сайта на другую (совершенно новую тему), перенос на «родную» тему, но на другом хостинге и т.д. и т.п.
Потребуются еще доработки, но это главное!
https://st-private.fl.ru/users/ma/makefron/projects/201907/f_1035d31958198faa.jpg?temp_url_sig=73c979b4499cbe1344ed733e3d765da82b926e36&temp_url_expires=1563540737&inline
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