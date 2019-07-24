Обновить Joomla 2.5

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Завершен2 заявки172 просмотра

Обновить сайт Joomla 2.5 + Joomshopping 3.20 до последней версии.

Joomla
6 лет назад
Annel
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Как я рада, что Вас нашла! Работа сделана на отлично, все четко и быстро. Ну профи, что сказать! Теперь только Вы!
Сотрудничество продолжаем, полёт нормальный! ))

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад