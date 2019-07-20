Увеличить скорость загрузки сайта на БИТРИКС

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок204 просмотра

Добрый день!

Нужно увеличить скорость загрузки сайта.  

Мобильную и десктоп.

ЦМС 1с-битрикс.

Нужно сделать так, чтобы была зеленая зона Google Page Speed Insigts.

В заявке указывайте сроки и стоимость работ.

6 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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