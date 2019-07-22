Создать модуль для битрикс

Необходимо написать модуль для битрикс.

Модуль должен раз в n-секунд брать данные с двух инфоблоков и заносить (обновлять) их в БД с конкретной структурой.

Необходимо, чтобы информация о заказах интернет-магазина оказывалась в необходимом мне виде в БД.