Создать модуль для битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки177 просмотров

Необходимо написать модуль для битрикс.

Модуль должен раз в n-секунд брать данные с двух инфоблоков и заносить (обновлять) их в БД с конкретной структурой.

Необходимо, чтобы информация о заказах интернет-магазина оказывалась в необходимом мне виде в БД.

6 лет назад
Y1Y1
Ян 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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