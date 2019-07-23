Завершить натяжку верстки на Joomla 3.9

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Добрый день, необходимо завершить натяжку верстки на Joomla 3.9 

Сейчас верстка перенесена на шаблон, подключен каталог и сделаны некоторые функции. 

Необходимо закончить перенос и подключить – управление информацией, каталогом, выбор города и склада, слайдер. 

Весь функционал, модули уже имеются, так как новая верстка это редизайн старого сайта (который так же на Joomla 3.9)

Joomla
6 лет назад
lavrentserg
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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