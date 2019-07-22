Подобрать шаблон для WordPress

Нужно подобрать подобный шаблон на wp http://dream-inn-pr.puertorico-hotels.com

и настроить что бы было точно как на примере.

https://drive.google.com/file/d/1nTtLYSVDeExYdCkqEV2YgFuN5zEzQ1m5/view

цена и сроки

и желательно с какого шаблона будете переделывать в такой как на примере