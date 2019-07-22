Необходимо перенести текущий сайт http://alkor74.ru/ на шаблон ворпдресс https://wordpress.org/themes/hoot-business/(демо шаблона можно посмотреть здесь https://demo.wphoot.com/hoot-business/) Требования: 1. Перенести весь контент (контакты, логотип, статьи, меню и т.д.) 2. Перенести калькулятор (калькулятор) 3. Убрать лишнее в шаблоне (выключить ...
Подобрать шаблон для WordPress
Нужно подобрать подобный шаблон на wp http://dream-inn-pr.puertorico-hotels.com
и настроить что бы было точно как на примере.
https://drive.google.com/file/d/1nTtLYSVDeExYdCkqEV2YgFuN5zEzQ1m5/view
цена и сроки
и желательно с какого шаблона будете переделывать в такой как на примере
Заявки фрилансеров
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