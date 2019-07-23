Требуется добавить 3 новости, добавить 2 сотрудников и правки контента главной страницы. Сайт на modx
Перенос сайта со старой CMS на WordPress
Сайт довольно старый (2013 год), при его создании использовалась система наполнения от Исполнителя, сейчас же нужно перенести сайт на wordpress с критериями которые нам нужны (Плагины и т.д.)
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