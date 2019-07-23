Добавление контента на сайт.

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Закрыт4 заявки161 просмотр

Требуется добавить 3 новости, добавить 2 сотрудников и правки контента главной страницы. 

Сайт на modx

MODX
6 лет назад
sidorovoskar
Оскар 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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