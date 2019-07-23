после обновления Mysql с 5.6 до 5.7 присутствует проблема совместимости с CMS (DLE) сайта. Хостер супорт рекоммендует обновить версию DLE . Вот собственно и вся задача.
Добавление контента на сайт.
Требуется добавить 3 новости, добавить 2 сотрудников и правки контента главной страницы.
Сайт на modx
Заявки фрилансеров
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