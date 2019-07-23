Настройка простого каталога (CMS October, Shopaholic)

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Закрыт1 заявка187 просмотров

На сайте работающем под eправлением CMS October требуется настроить функционал каталога при помощи плагина  Shopaholic.

Каталог не сложный.

Структура:

Страница каталога с тремя группами товаров.

Страница с группой товаров

Страница "Карточка товара"

корзина и избранное - не нужны. Цель карточки - проинформировать посетителя о товаре и получить заявку с сайта.

ссылка на сайт для ознакомления тут --> https://sigma-krd.com/

Сейчас каталог работает статично - "ручками" созданы страницы с перелинковкой по ним.

Требования к исполнителю - обязателен опыт работы с CMS October и  Shopaholic.

Возможно дальнейшее сотрудничество по развитию функционала этого и еще двух аналогичных сайтов.

6 лет назад
Roninyurka
Юрий 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв

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