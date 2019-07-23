Есть сайт, сделанный на Joomla версия 2.5.14. Надо адаптировать его для мобильных, но чтобы не полетели ссылки на существующие страницы.
Настройка простого каталога (CMS October, Shopaholic)
На сайте работающем под eправлением CMS October требуется настроить функционал каталога при помощи плагина Shopaholic.
Каталог не сложный.
Структура:
Страница каталога с тремя группами товаров.
Страница с группой товаров
Страница "Карточка товара"
корзина и избранное - не нужны. Цель карточки - проинформировать посетителя о товаре и получить заявку с сайта.
ссылка на сайт для ознакомления тут --> https://sigma-krd.com/
Сейчас каталог работает статично - "ручками" созданы страницы с перелинковкой по ним.
Требования к исполнителю - обязателен опыт работы с CMS October и Shopaholic.
Возможно дальнейшее сотрудничество по развитию функционала этого и еще двух аналогичных сайтов.
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