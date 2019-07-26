Обновление темы AVADA на вордпресс

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Перестали давно уже работать некоторые настройки темы avada Version 4.0.3, в вородпресс сайт corona.ru

требуется скорее всего обновление темы AVADA, так как с 2016 его не было или сделать так чтобы все настройки темы работали. 

WordPress
6 лет назад
Pavel-msk
Павел 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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