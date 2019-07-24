MoDX EVO Аутентификация через Google и ФБ

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Закрыт2 заявки140 просмотров

Есть сайт с регистрацией, версия EVO 1.4.8.

Регистрация и авторизация сейчас реализованы через FormLister.

Нужно, дополнительно, сделать авторизацию через Google и ФБ https://clip2net.com/s/42JueVs.

Для авторизованных пользователей дается доступ к определенным страницам через [[Personalize?]].

Приложение на ФБ создано, на Google еще в процессе подтверждения.

Указывайте, пожалуйста, сроки и цену.

MODX
6 лет назад
lebidi
44 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров