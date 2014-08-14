Есть сайт с регистрацией, версия EVO 1.4.8. Регистрация и авторизация сейчас реализованы через FormLister. Нужно, дополнительно, сделать авторизацию через Google и ФБ https://clip2net.com/s/42JueVs. Для авторизованных пользователей дается доступ к определенным страницам через [[Personalize? &yesChunk=`yes` &noChunk=`no`]]. Приложение ...