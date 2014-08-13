VPS сервер

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Нужна помощь в настройке

Сайт переехал на VPS сервер и перестали работать некоторые функции:

отправка смс mail()

не заливаются картинки через FCKeditor

не открывается через JV страницы htm интерактивной карты, дает страницу err404.html, с таким сообщением в мозиле:

Firefox определил, что сервер перенаправляет запрос на этот адрес таким образом, что он никогда не завершится.

HTML
11 лет назад
lebidi
44 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров