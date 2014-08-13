Необходимо создать лендинг сайт тематика ГБО. Есть наполнение, необходим дизайн и по возможности верстка
VPS сервер
Нужна помощь в настройке
Сайт переехал на VPS сервер и перестали работать некоторые функции:
отправка смс mail()
не заливаются картинки через FCKeditor
не открывается через JV страницы htm интерактивной карты, дает страницу err404.html, с таким сообщением в мозиле:
Firefox определил, что сервер перенаправляет запрос на этот адрес таким образом, что он никогда не завершится.
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