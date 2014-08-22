Доделка прайса

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

Все в прикреплении.

11 лет назад
Valentin007
Валентин 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

s_v_revizor
Александр 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Как и прошлый раз все отлично.
Еще раз убедился, ответственный и честный заказчик.

Заявки фрилансеров

s_v_revizor
Александр 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад