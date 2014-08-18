Сайт на Joomla + Joomshopping. Скрипт должен считывать общую стоимость заказа в корзине и начислять за нее баллы. $7-$10 — 1 балл $11-$16 — 2 балла $16-$24 — 3 ...
Opencart выгрузка xml для action pay
Необходимо настроить выгрузку с сайта по требованиям action pay.
Выбранный исполнитель
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