Opencart выгрузка xml для action pay

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Завершен1 заявка87 просмотров

Необходимо настроить выгрузку с сайта по требованиям action pay.

Opencart
11 лет назад
mind_broker
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

husband
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$40
3 дня
Сергей в очередной раз всё выполнил качественно и в срок. Сотрудничеством доволен, будем дальше работать.
По прежнему доволен сотрудничеством. Своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

husband
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад