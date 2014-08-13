Модуль для opencart. За основу можно взять готовый модуль рекомендуемые, хиты продаж или любой другой подходящий. Модуль выводит в товаре другие товары подобранные по принципу: У товара есть атрибут коллекция, нужно ...
Настроить парсер
Yа хостинге стоит парсер (в кроне)
У парсера 2 задачи
1. спарсить письма с заданной почты по определенным критериям
2. внести всю эту информацию в CRM — amocrm.ru
программист все написал идеально, все прекрасно рабоНа хостинге стоит парсер на php(в кроне)
У парсера 2 задачи
1. спарсить письма с заданной почты по определенным критериям
2. внести всю эту информацию в CRM — amocrm.ru
программист все написал идеально, все прекрасно работает, но он пропал
требуется
1.Прочитать инструкцию (Есть подробнейшая инструкция, какой файл за что отвечает. И какой кусок кода за что отвечает)
2. поменять информацию про API(API записано в 1 файле, то есть поменять надо 1 файл).
задача срочная.
Требуется ответственный человек с хорошим знанием php
задание для исполнителей с хорошей репутацией
пишите вопросы и предложения по ценам/срокамтает, но он пропал
требуется
1.Прочитать инструкцию (Есть подробнейшая инструкция, какой файл за что отвечает. И какой кусок кода за что отвечает)
2. поменять информацию про API(API записано в 1 файле вроде, то есть поменять надо 1 файл).
задача срочная.
Требуется ответственный человек с хорошим знанием хтмл
задание для исполнителей с хорошей репутацией
пишите вопросы и предложения по ценам/срокам
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