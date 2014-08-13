Настроить парсер

Yа хостинге стоит парсер (в кроне)

У парсера 2 задачи

1. спарсить письма с заданной почты по определенным критериям

2. внести всю эту информацию в CRM — amocrm.ru

программист все написал идеально, все прекрасно рабоНа хостинге стоит парсер на php(в кроне)

У парсера 2 задачи

1. спарсить письма с заданной почты по определенным критериям

2. внести всю эту информацию в CRM — amocrm.ru

программист все написал идеально, все прекрасно работает, но он пропал

требуется

1.Прочитать инструкцию (Есть подробнейшая инструкция, какой файл за что отвечает. И какой кусок кода за что отвечает)

2. поменять информацию про API(API записано в 1 файле, то есть поменять надо 1 файл).

задача срочная.

Требуется ответственный человек с хорошим знанием php

задание для исполнителей с хорошей репутацией

пишите вопросы и предложения по ценам/срокамтает, но он пропал

требуется

1.Прочитать инструкцию (Есть подробнейшая инструкция, какой файл за что отвечает. И какой кусок кода за что отвечает)

2. поменять информацию про API(API записано в 1 файле вроде, то есть поменять надо 1 файл).

задача срочная.

Требуется ответственный человек с хорошим знанием хтмл

задание для исполнителей с хорошей репутацией

пишите вопросы и предложения по ценам/срокам