Здравствуйте, Нужно сделать кое какие доработки по партнерке сайта i-cryptex(dot)com Партнерка работает, платежи принимаются, нужно заменить существующего мерчанта(прием платежей) на нового и сделать доработки: 1. Архивация таблиц в месяцы, а ...
Доработка CRM Битрикс24
Требуются доработки к CRM Битрикс24, а именно:
1) Диграмма Ганта - переделать в Битрикс 24, так что бы она была похожа на диаграмму из
msproject managment
monitor crm
2) Напоминалки к задачам - сделать возможность установки напоминания по умолчанию, например, напоминать за 15 минут (по примеру Outlook)
Нужны ориентировочные цены, сроки.
Заявки фрилансеров
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