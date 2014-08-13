Доработка CRM Битрикс24

Требуются доработки к CRM Битрикс24, а именно:

1) Диграмма Ганта - переделать в Битрикс 24, так что бы она была похожа на диаграмму из

msproject managment

monitor crm

2) Напоминалки к задачам - сделать возможность установки напоминания по умолчанию, например, напоминать за 15 минут (по примеру Outlook)

Нужны ориентировочные цены, сроки.