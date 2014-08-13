Специалист по CodeIgniter

Есть лендинг http://aif.worldisgood.ru/ . Нужно сделать к нему админку, что бы была возможность самостоятельно добавлять и изменять информацию в 3-блоке "Подберите тур самостоятельно". И еще кое какие изменения. Админку нужно именно написать, а ...