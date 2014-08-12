Калькулятор

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок201 просмотр

Требуется кальклятордля сайта wordpress с выводом результатов по 10 транспортным компаниям

Посетитель сайта может вбить параметры груза и в результате должен получить стоимость по разным Транспортным компаниям, пример тут http://www.umniylogist.ru/calc/,нужно по компаниям ПЭК, Деловые линии, Желдорэкспедиция, Аттента, Автотрейдинг, Байкал-Сервис, Реил Континент, Желдоральянс, Мейджик Транс, КИТ

WordPress
11 лет назад
regs199
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров