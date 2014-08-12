Нужно дописать и установить модуль интернет эквайринга для интернет магазина на opencart согласно техническим требованиям изложенным в прикреплённых файлах. Банк с которым заключается договор: "Альфа банк". Файлы модуля в архиве. Просьба оставлять заявки ...
Требуется разработчик С++ и PHP
Требуется разработчик С++ и PHP, который сможет решить проблему с плагином серверной платформы МТ 4. Плагин нужно доработать для расчета по формуле 70% мастеру со спреда, при этом чтобы не учитывались боусные средства слейва. Кроме этого необходимо создать связь серверной части с ЛК клиента и админским ЛК. Есть web часть, которая взаимодействует с плагином и выводит определенную статистику. Есть исходники web части. Есть исходники серверной части С++. Надо сделать рабочую схему. Проблемы в работе в этой схеме были выявлены следующие:
1) плагин неправильно просчитывал и начислял партнерскую комиссию;
2) после настроек плагин вообще перестал начислять партнерскую комиссию, при этом так же перестала отображаться статистика в клиентском и админском личных кабинетах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Интересует стоимость создания модуля для CMS Joomla Модуль должен в зависимости от url по которому перешел пользователь выводить пользовательский HTML код Например если пользователь перешел по www.mysite.com/?id1 вывести text1 ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Требуется срочно доработать сайт (ЦМС Диафан) А именно: -Каталог продукции -Обратный звонок -Форма заявки на получение прайса -Форма обратной связи -Поиск -Генерация sitemap.xml ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
суть модуля сборка е-майл адресов сохранения в базу данных и загрузку через api mailchimp в разные группы в зависимости от sql базыВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется написать модуль для Opencart по автоматическому подсчету слов в заданном текстовом поле , и последующей передачи этих данных в заказВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходим универсальный софт для сайта/форума Ucoz. Чекер аккаунтов. Функционал: 1) Проверка на Валид аккаунтов; 2) Сохранение валидных аккаунтов с указанием категории пользователя (Пользователь/Проверенный/Модератор/Администратор) и т.д. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Скорее всего разумно будет сделать частозапускаемый кроном скрипт, который постепенно будет под те "фирмы", под которые он ещё не создал объявления, создавать кампании (если надо) и объявления. А "видеть"... Ну, если ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Привет всем есть сайт http://sistemastc.ru/ На нем есть страница регистрации http://sistemastc.ru/registr.php Но там не работает капча... вместо неё черный квадрат Помогите настроить и решить проблему с этимВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Имеется сайт на Joomla 3 с установленным компонентом EventsBooking. Данный компонент предназначен для создания и управления событиями. Карточки событий создает администратор, пользователь может их просматривать в разных видах, в частности, в виде ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужен клон сайта redsurf или livesurf. Указывайте примерные сроки и сумму. Дизайн не очень важен, главное все функции сайта.Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад