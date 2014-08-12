Требуется разработчик С++ и PHP, который сможет решить проблему с плагином серверной платформы МТ 4. Плагин нужно доработать для расчета по формуле 70% мастеру со спреда, при этом чтобы не учитывались боусные средства слейва. Кроме этого необходимо создать связь серверной части с ЛК клиента и админским ЛК. Есть web часть, которая взаимодействует с плагином и выводит определенную статистику. Есть исходники web части. Есть исходники серверной части С++. Надо сделать рабочую схему. Проблемы в работе в этой схеме были выявлены следующие:

1) плагин неправильно просчитывал и начислял партнерскую комиссию;

2) после настроек плагин вообще перестал начислять партнерскую комиссию, при этом так же перестала отображаться статистика в клиентском и админском личных кабинетах.