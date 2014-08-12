Модуль для CMS Joomla

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  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок152 просмотра

Интересует стоимость создания модуля для CMS Joomla

Модуль должен в зависимости от url по которому перешел пользователь выводить пользовательский HTML код

Например

если пользователь перешел по www.mysite.com/?id1 вывести text1

если пользователь перешел по www.mysite.com/?id2 вывести text2

естественно что поля должны быть настраиваемые

Жду предложений с ценавми

HTMLJoomla
11 лет назад
ElfWarrior
Виталий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
день назад

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Нет заявок фрилансеров