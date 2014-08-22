Замена Viruemart на Joomshopping

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки154 просмотра

Требуется обновить joomla с 2.5 до 3.3 и заменить магазин с Virtuemart на Joomshopping.

Подробности в ТЗ. Рассматриваю предложения с ценой и сроками.

Joomla
11 лет назад
sergsap
Сергей 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

jdiond
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$200
8 дней
Ничего не предвещало такого количества проблем, с которыми пришлось столкнуться в процессе небольшой работы, но Виталий терпеливо выдержал все испытания. Качество на высоком уровне, рекомендую!
Рад сотрудничеству с Сергеем. - Четко поставленная задача. - Оплата моментально. - Всегда на связи. Рекомендую. Спасибо.

Заявки фрилансеров

jdiond
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад