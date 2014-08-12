Вакансия программиста на удаленку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок177 просмотров

Знание yii, zend, smarty, php, работа с mysql, знакомство с движками дле, водрпресс

Работа с понедельника по пятницу.

Адекватность и профессионализм, постоянный онлайн в скайпе

Пишите пожелания по зп

MySQLPHPYii
11 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров