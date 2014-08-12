Вакансия программиста на удаленку

для сайта www.myshellac.ru нужно следующее: Изменить шаблон вывода подтверждения заказа(который приходить на почту ИМ и клиенту). Нужно чтобы в шаблоне были перечислены все артикулы, их количество, цена и сумма. Примерно вот так: № Артикул Наименование Ед. ...