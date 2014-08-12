Платежный агрегатор payanyway

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки107 просмотров

Необходимо настроить на сайте платежный агрегатор www.payanyway.ru.

Сервис подключен. Но в процессе тестирования выявилась некорректная работа системы.

Необходимо разобраться в чем дело. На сервисе есть адекватная тех поддержка.

В настройку сервиса входит: корректная работа с сервисом, e-mail уведомления о совершенной/полученной оплате.

Сайт на WordPress

WordPress
11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

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