Доработки компонента К2 в Joomla

Здравствуйте

Задача: на сайте созданы категории, и подкатегории в компоненте К2, и выведены в меню

Нужно сформировать вывод на страницах, в том числе Главной информацию из категорий того вида, который нужен.

Кто знает компонент-пишите, будем обсуждать подробности работы