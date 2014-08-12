Сайт на половину готов, его резервная копия имеется. Для развертывания нужен скрипт restore.php (есть). Необходимо привести его в соответствие с тех заданием. Цену прошу указывать. Сроки поджимают. Пишите пожалуйста сообщения. Недостающие дополнительные файлы ...
На WordpRess отредактировать роль "Автор"
Требуется скрыть часть меню (сделать так, чтобы часть меню была не видна и не отображалась) у пользователя с ролью "Автор". На приложенном скрине указано что именно необходимо скрыть.
Пишите цену за которую готовы выполнить задание и срок.
Предпочтение исполнителям с большим количеством положительных отзывов.
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