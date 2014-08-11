PHP скрипт орпределения мобильных пользователей

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Закрыт6 заявок181 просмотр

Добрый вечер.

Нужен небольшой скрипт, определяющий мобильных пользователей.

Список ip и юзер агентов прилагаю. Ниже ТЗ.

PHP
11 лет назад
Nukler
Бунин 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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