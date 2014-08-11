Настройка NexGenGallery на вордпрессе

Требуется настроить карусель выполненную на NexGenGallery.

Сейчас есть карусель на главной странице (изображение прикреплено) - при нажатии на изображение происходит переход на внутреннюю стр. Там используется та же карусель (общие изображения с главной).

А нужно развести карусели на внешней и внутренней страницах,чтобы они никак не пересекались. Т.е. разные карусели и разные изображения.

Предпочтение людям разбирающимся в предмете "щас погуглим и найдем" тут не сработает.