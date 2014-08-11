Требуется добавить формы опроса, и несколько расширить функционал. В приложении на картинках видно что нужно. картинка 1 это форма опроса публичная, картинка 3 это варианты ответов некоторых форм из ...
Вывести некоторые блоки в разделы сайта
Необходимо вывести коллекции на странице брендов.
Подробное задание прикреплено к проекту.
Указывать реальную цену и сроки.
Наличие скайп у испольнителя.
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