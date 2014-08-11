Вывести некоторые блоки в разделы сайта

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Необходимо вывести коллекции на странице брендов.

Подробное задание прикреплено к проекту.

Указывать реальную цену и сроки.

Наличие скайп у испольнителя.

11 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров