PHP скрипт для объединения точек gps координат

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки157 просмотров

Необходимо реализовать PHP скрипт для объединения точек gps координат в массиве.

Например, имеется массив $arr из 120 тыс объектов Имеется значения масштаба r=20 км.

Объединить все точки меду собой которые находятся друг к другу ближе, чем r=20 км. И указать в таком случае количество точек в каждом кластере (объединении). На выходе массив с уже объединенными точками.

Будет использовано при формировании карты google с метками.

PHP
11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

olexandr7
31 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо за работу и подробное разъяснение!
Приятно было поработать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

olexandr7
31 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад