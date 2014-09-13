Необходимо реализовать PHP скрипт для объединения точек gps координат в массиве.

Например, имеется массив $arr из 120 тыс объектов Имеется значения масштаба r=20 км.

Объединить все точки меду собой которые находятся друг к другу ближе, чем r=20 км. И указать в таком случае количество точек в каждом кластере (объединении). На выходе массив с уже объединенными точками.

Будет использовано при формировании карты google с метками.