Создание и настройка формы обратной связи на wordpress без плагинов.
Ищем программистов на Laravel и angularjs
Ищем программистов на Аngularjs (фронтенд) и Laravel (бэкенд). Универсального или двух на долгосрочное сотрудничество.
Работа и оплата позадачная.
Требования к разработчикам:
1. Умение конфигурирования веб-сервера для локальной разработки
2. Знание GIT и умение с ним работать, код через bitbucket – то есть знание или самостоятельное изучение GIT обязательно!
3. Для интерфейса – angularjs знать и иметь опыт работы с ним
4. Для сервера – php5.4 , чистый код, объектный подход, грамотное использование шаблонов проектирования. Движок www.laravel.com
Заявки фрилансеров
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