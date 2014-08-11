Ищем программистов на Laravel и angularjs

Ищем программистов на Аngularjs (фронтенд) и Laravel (бэкенд). Универсального или двух на долгосрочное сотрудничество.

Работа и оплата позадачная.

Требования к разработчикам:

1. Умение конфигурирования веб-сервера для локальной разработки

2. Знание GIT и умение с ним работать, код через bitbucket – то есть знание или самостоятельное изучение GIT обязательно!

3. Для интерфейса – angularjs знать и иметь опыт работы с ним

4. Для сервера – php5.4 , чистый код, объектный подход, грамотное использование шаблонов проектирования. Движок www.laravel.com