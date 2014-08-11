Натянуть новый дизайн на скрипт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок152 просмотра

Есть скрипт http://forexsystems.ru/rating/brokers.html (одна страница) написан на php, нужно натянуть на него новый дизайн https://www.dropbox.com/s/1r07oda7pfp7hel/main.png (psd)

Цена/Сроки/Вопросы в PM

PHP
11 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсер приложений

    $1000

    Коротко: нужно написать парсер app store, play market и windows market. Парсить приложения, обрабатывать их и загружать на сайт и вк. Сайт на движке DLE, необходимы будут и доработки по движку, но небольшие. Основная работа ...

    DLE
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • JS программирование

    1. Косяк с высотой страницы. 2. Время для каждого слайда. 3. Не работает ссылка с окном кода в выезжающих страницах. 4. Дописать функционал для перехода на страницы.

    JavaScript
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт на php

    Основной функционал: определение рефера поситителя, выдача номера телефона, запись данных в БД и просмотр данных. Подробное ТЗ во вложении. Пожалуйста, указывайте примерные стоимость и сроки. Спасибо.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблема с редиректом

    Сайт v-sts.ru (drupal 7) Нужен прописать редирект для всех страниц сайт с приставкой www - то есть все страницы для http://v-sts.ru/* редиректились на http://www.v-sts.ru/* - чтобы у всех страниц был www.

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Генератор лендингов по шаблону

    $250

    Есть некая услуга/товар. Для нее сделан и работает лендинг. В рамках маркетинговой компании необходимо по заданному лендингу генерировать дочерние лендинги для компаний продвигающих данную услугу и, соответственно, заменять некоторую информацию идентифицирующую конкретную компанию - телефоны, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт интеграции с автореспондерами через API

    Всем привет! Ищу специалиста, кто знаком с API автореспондеров: justclick.ru, smartresponder.ru, mailchimp.com (всего около 7-8 сервисов). Необходимо автоматически добавлять пользователей в базу (либо через double opt-in), путём передачи имени и элетронной почты ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скорректировать AJAX-скрипт

    Необходимо скорректировать AJAX-скрипт таким образом, чтобы POST-запрос отправлялся без перезагрузки формы при установке/снятии флажка checkbox. Соответственно необходимо разместить 2 элемента checkbox на страничке прилагаемого скрипта.

    AJAX
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Запустить скрипт на локалки denwer

    Здравствуйте! Есть скрипт, который по инструкции должен быть расположен на локалке denwera и запускаться скриптом http://localhost/k_parser.php через командную строку. Когда в вожу этот путь в командную строку выдает ошибку ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP скрипт для вывода картинок на сайте

    $10

    Реализовать скрипт который выводит картинки также как здесь в правой части http://duty-free.by/ (выравнивая по вертикали) Ну или здесь (выравнивая по горизонтали) https://plus.google.com/photos/116425444611701106971/albums/5965461503455855937

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад