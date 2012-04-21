Скорректировать AJAX-скрипт

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Закрыт9 заявок168 просмотров

Необходимо скорректировать AJAX-скрипт таким образом, чтобы POST-запрос отправлялся без перезагрузки формы при установке/снятии флажка checkbox. Соответственно необходимо разместить 2 элемента checkbox на страничке прилагаемого скрипта.

AJAX
11 лет назад
Kaleev
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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