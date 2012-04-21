1. Косяк с высотой страницы. 2. Время для каждого слайда. 3. Не работает ссылка с окном кода в выезжающих страницах. 4. Дописать функционал для перехода на страницы.
Парсер приложений
Коротко: нужно написать парсер app store, play market и windows market. Парсить приложения, обрабатывать их и загружать на сайт и вк. Сайт на движке DLE, необходимы будут и доработки по движку, но небольшие. Основная работа именно по созданию ежедневного парсера приложений из сторов.
Тз будет подробнее для тех, с кем начнем работать
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