Парсер приложений

Коротко: нужно написать парсер app store, play market и windows market. Парсить приложения, обрабатывать их и загружать на сайт и вк. Сайт на движке DLE, необходимы будут и доработки по движку, но небольшие. Основная работа именно по созданию ежедневного парсера приложений из сторов.

Тз будет подробнее для тех, с кем начнем работать