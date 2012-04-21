Парсер приложений

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок311 просмотров

Коротко: нужно написать парсер app store, play market и windows market. Парсить приложения, обрабатывать их и загружать на сайт и вк. Сайт на движке DLE, необходимы будут и доработки по движку, но небольшие. Основная работа именно по созданию ежедневного парсера приложений из сторов.

Тз будет подробнее для тех, с кем начнем работать

DLE
11 лет назад
technomaster1
Илья 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров