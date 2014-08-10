Создать WordPress

Здравствуйте, есть желание создать сайт по шаблону вордпресс, только нужно его установить или создать (я в этом не розбираюсь). Если что-то нужно для определения цены и сроков пишите. Оплату возможно совершать через вебмани, киви (по Украине могу на приват скинуть денежку)