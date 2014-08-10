Создать WordPress

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Завершен24 заявки273 просмотра

Здравствуйте, есть желание создать сайт по шаблону вордпресс, только нужно его установить или создать (я в этом не розбираюсь). Если что-то нужно для определения цены и сроков пишите. Оплату возможно совершать через вебмани, киви (по Украине могу на приват скинуть денежку)

WordPress
11 лет назад
ArchP
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

prime-x
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Работу Петр исполнил на УРА! Всё сделал быстро и качественно, буду рад с ним поработать ещё.
Хороший заказчик Рекомендую

Заявки фрилансеров

prime-x
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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