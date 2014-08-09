Донастроить сервер VPS

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Закрыт17 заявок201 просмотр

Здравствуйте. Задача - донастроить работающий сервер для ускорения загрузки сайтов на Joomla и Wordpress.

Для этого нужно доустановить связку - apache nginx eaccelerator memcache (последнее протестировать, если есть эффект, то оставить, если нет, то убрать).

Так же нужно настроить кеширование базы данных (если не настроено).

Интересуют сроки, цены.

ApacheJoomlaNginxWordPress
11 лет назад
nikolenkost
Петров 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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