Донастроить сервер VPS

Здравствуйте. Задача - донастроить работающий сервер для ускорения загрузки сайтов на Joomla и Wordpress.

Для этого нужно доустановить связку - apache nginx eaccelerator memcache (последнее протестировать, если есть эффект, то оставить, если нет, то убрать).

Так же нужно настроить кеширование базы данных (если не настроено).

Интересуют сроки, цены.