Уважаемые фрилансеры, Мы ищем фрилансера/ов которые смогут с нами работать с нашими проектами. На данный момент есть два проекта. Задание описаны ниже по ссылкам. Очень важно: Оплата будет производиться при помощи ...
Донастроить сервер VPS
Здравствуйте. Задача - донастроить работающий сервер для ускорения загрузки сайтов на Joomla и Wordpress.
Для этого нужно доустановить связку - apache nginx eaccelerator memcache (последнее протестировать, если есть эффект, то оставить, если нет, то убрать).
Так же нужно настроить кеширование базы данных (если не настроено).
Интересуют сроки, цены.
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