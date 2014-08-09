JS скрипт для хлебных крошек

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Реализовать выпадающее меню для хлебных крошек, как здесь http://prom.ua/p41112469-galogennaya-lampa-narva.html

Только добавить еще возможность фильтровать список путем ввода части из названия.

Само меню представлено в виде jSON массива вот так, http://galleryua.com/photo/hlebnye.php?id=23

т.е. в виде отдельных массивов - области, районы, населенные пункты

jSON можно изменить при необходимости.

Будет использоваться здесь вместо обычных хлебных крошек.

http://galleryua.com/photo/shargorodskij-rajon/25986-borivske

Украина ► Винницкая область‎ ► Шаргородский район

JavaScript
11 лет назад
andrush
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год назад

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