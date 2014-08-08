Скрипт для последнего шага в корзине

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Закрыт2 заявки173 просмотра

Сайт на Joomla + Joomshopping.

Скрипт должен считывать общую стоимость заказа в корзине и начислять за нее баллы.

$7-$10 - 1 балл

$11-$16 - 2 балла

$16-$24 - 3 балла

...

$70-$1000 - 10 баллов

Этих диапазонов будет 10.

На эти баллы можно взять себе подарки (все видно на приложенном мокапе).

Интересует стоимость и сроки написания подобного скрипта.

Joomla
11 лет назад
12047
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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