Подключить видеоплеер на сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок225 просмотров

Нужно подключить точно такой же видеоплеер как здесь http://www.stroytrest.spb.ru/listvennyj/

на сайт. Сделать его универсальным и легко-переносимым.

11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров