Требуется внедрить cms на типовой корпоративный сайт. Готов рассмотреть готовые платные системы. Модули стандартные - тексты (страницы), меню (с чпу), новости, статьи, фотогалереи, форма обратной связи. Есть свой удобный и готовый движок? Предлагайте. Не принимаются ...
Подключить видеоплеер на сайт
Нужно подключить точно такой же видеоплеер как здесь http://www.stroytrest.spb.ru/listvennyj/
на сайт. Сделать его универсальным и легко-переносимым.
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