Требуется внедрить cms на типовой корпоративный сайт. Готов рассмотреть готовые платные системы. Модули стандартные - тексты (страницы), меню (с чпу), новости, статьи, фотогалереи, форма обратной связи. Есть свой удобный и готовый движок? Предлагайте. Не принимаются ...
Восстановить доступ к панели администратора сайта
Сайт blestit.ru, CMS DLE, в корне сайта нет файла admin.php.
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