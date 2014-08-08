Восстановить доступ к панели администратора сайта

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Закрыт5 заявок155 просмотров

Сайт blestit.ru, CMS DLE, в корне сайта нет файла admin.php.

DLE
11 лет назад
KBAKA
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров