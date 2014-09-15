Анимации страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки170 просмотров

Требуется анимировать главную страницу с помощью скриптов jquery. Сайт sozdaniesaita.spb.ru

Нужно что-то подобное http://readymotors.ru/promo/

Если сможете предложить более интересные варианты анимации, то будет замечательно. Нужно также по аналогии, чтобы при прокрутке страницы вниз блоки появлялись с интересными эффектами.

Интересует сроки и цена.

jQuery
11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gvard
32 года
12 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад
$55
1 день
Качетсвенно
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

gvard
32 года
12 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад