Сделать кнопку оплаты "купить"

Есть на начальном этапе разработке сайт на ворд пресс. Сайт будет по продаже музыки

Нужно сделать кнопку «купить» на против музыкального материала, что бы человек при нажатии на нее, переходил на форму выбора оплаты и после оплаты человеку на почту пришел купленный материал.