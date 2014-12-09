Нужен скрипт, который пройдет по всему FTP-серверу, просканирует файлы на наличие открывающего тега и сразу после него сможет вставлять заданный php инклад. Указывайте срок, стоимость работ, и каким образом собираетесь реализовывать.
Сделать кнопку оплаты "купить"
Есть на начальном этапе разработке сайт на ворд пресс. Сайт будет по продаже музыки
Нужно сделать кнопку «купить» на против музыкального материала, что бы человек при нажатии на нее, переходил на форму выбора оплаты и после оплаты человеку на почту пришел купленный материал.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Есть сайт пример http://vintagedream.ru/ есть ссылка регистрации надо сделать таким же способо на другом сайте http://i.imgur.com/VrXV5Ut.pngВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо написать скрипт php, который будет собирать информацию из биржи ссылок. Более подробно в тз.Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать на сайте проверку доступности доменов для зон .УКР, .РФ, .IN.UA Также нужно сделать php запрос для входа и регистрации в биллинг-панели.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходим человек на постоянную основу исправлять или делать доработки на битриксе. В октябре-ноябре запланирована перевёрстка сайта, а до этого времени нужно что бы не было косяков и т.д. 1. В карточке товара ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется доработать по 2 списку правок магазин построенный. В дальнейшем данный магазин будет закреплен за избранным программистом. ТЗ во вложении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется верстка и программинг диалогов на jquery/bootstrap/ajax (без серверной части). Имеются данные в JSON, необходимо по ним сделать диалог подобный представленному на картинке. Также желателен опыт работы с svn (если нет опыта ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
ТЗ. Отпарсить данные с сайта fastpamm.com: А 1 - выбрать вкладку "Без Фильтра" 2 - в настройках (иконка:гаечный ключ) параметры отмеченные на приложенной картинке. 3 - отпарсить положительные! числа ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо организовать возможность переключения языков (RU-EN) на сайте под Wordpress, тема Avada. Основная задача - сделать в верхнем правом углу шапки два флажка - русский и английский, по переходу на эти флажки ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад