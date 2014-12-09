Сделать кнопку оплаты "купить"

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Завершен2 заявки176 просмотров

Есть на начальном этапе разработке сайт на ворд пресс. Сайт будет по продаже музыки

Нужно сделать кнопку «купить» на против музыкального материала, что бы человек при нажатии на нее, переходил на форму выбора оплаты и после оплаты человеку на почту пришел купленный материал.

11 лет назад
avilov1991
Алексе 
33 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

fff4892
Федор 
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$56
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все хорошо

Заявки фрилансеров

fff4892
Федор 
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад